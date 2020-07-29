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تحرك رسمي جديد في واقعة "صفع المصري" بالكويت

29
JULY
2020
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أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء الثلاثاء، أن إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام تتابع تحقيقات واقعة التعدي على مواطن مصري بدولة الكويت.
وذكرت النيابة العامة المصرية في بيان على الصفحة الرسمية في فيسبوك أن "وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع مصور لمواطن مصري بدولة الكويت خلال تعدي مواطن كويتي عليه صفعًا على وجهه أثناء أدائه عمله بأحد المراكز التجارية هناك".
 
وأضافت "بعرض الأمر على النائب العام وجه بمتابعة التحقيقات في الواقعة المذكورة".
 
وأوضحت أن "إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام تتابع التحقيقات في تلك الواقعة مع الجانب الكويتي، والذي أفاد بإلقاء القبض على المتهم مرتكب الواقعة، والتي قيّدت جنحة ضرب ضده، وأنه جارٍ استجوابه واستكمال النيابة العامة الكويتية التحقيقات".
 
وأثار مقطع فيديو لتعرض موظف مصري لصفعة من جانب متسوق كويتي موجة من التعاطف مع المعتدى عليه، فيما تحركت السلطات الكويتية لتحقيق العدالة.
 
وفي أول رد فعل من وزارة الداخلية الكويتية على مقطع الفيديو، كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي أمر بضبط المواطن المعتدي واقتياده إلى مخفر شرطة صباح الأحمد السكنية، وتسجيل قضية بحقه تحت عنوان "اعتداء بالضرب".
 
كما استدعت وزارة الداخلية المجني عليه، وطلب منه تسجيل قضية، وفقا للصحيفة.
 
وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، تواصلت مع قنصل عام مصر في الكويت هشام عسران لمتابعة موقف الشاب، مشيدة بسرعة تحرك السلطات الكويتية.
 
ودعت الوزيرة المواطن المصري وليد صلاح ضحية الاعتداء إلى عدم التنازل عن حقه، مؤكد أن "مثل هذه الحوادث الفردية لا تمثل مشكلة بين الشعبين".
 
ومن جهة أخرى، قال ناصر العتيبي رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية التي شهدت الواقعة، إنه قدم استقالته من منصبه لتسجيل تعاطفه مع الشاب المصري.
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