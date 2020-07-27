الجزائر: تأمين خاص لأكثر من 260 ألف عامل في القطاع الصحي

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أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية عن استحداث تأمين خاص لصالح موظفي قطاع الصحة، المعرضين مباشرة لخطر العدوى بالمرض، والبالغ عددهم في الجزائر 266113 شخص.

ويشمل عرض التأمين حسب بيان مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد "الضمان الاحتياطي، وضمان الصحة التكميلي، وضمان المساعدة الطبية، بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية" .

كما سيغطي التأمين المستحدث "حالة الوفاة لأي سبب كان، والوفاة الناجمة عن كوفيد والأمراض المرتبطة به".

وستمنح للمستفيدين من هذا الإجراء "ضمانات احتياطية بخصوص التأمينات التكميلية، ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس".

وأوضح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون "أن التأمين الخاص هو أقل ما يمكن للدولة القيام به تعبيرا عن عرفان الأمة لهذا السلك الذي يواجه في الطليعة هذه الجائحة منذ ظهورها".