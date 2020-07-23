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السعودية.. رحيل أحد مشايخ قبيلة الدواسرالعقيد محمد بن مران بن قويد فجأة في ظروف غامضة

23
JULY
2020
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نعت قبيلة الدواسر في المملكة العربية السعودية الشيخ العقيد محمد بن مران بن قويد، الذي سقط اليوم الأربعاء قتيلا في ظروف غامضة.
 
وجاء في النعي الذي نشره حساب القبيلة في موقع التواصل "تويتر": "ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة، عزاؤنا لقبيلة #الدواسر عامه والـ قويد خاصه ولجميع محبيه .. لا تنسوه من دعواتكم".
 
 
وشارك سعوديون عبر هاشتاغ #محمد_بن_مران_بن_قويد في تويتر بنعي الشيخ محمد مران بن قويد، داعين له بالرحمة والمغفرة.
 
 
 وأشاد ناشطون بالشيخ بن قويد، وذكروا أنه أحد أمراء وكبار قبيلة الدواسر وقد نذر نفسه للمبادرات الخيرية والعمل الإنساني ومساعي الصلح.
 
ولم تعلن عائلة الدوسري حتى اللحظة سبب وفاة العقيد الراحل، على الرغم من إعلان نشطاء على "تويتر" خبر وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
 
 
لكن نشطاء آخرين ذكروا معلومات لا يمكن التحقق منها، أن محمد بن مران بن قويد مات مقتولا، بعد خلاف بينه وبين أشخاص، دون أن يتم الكشف عن تفاصيل الواقعة.
 
وفور إعلان خبر الوفاة، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة بعدد كبير من العبارات الناعية للراحل، "مثمنين دوره الكبير في الأعمال الخيرية التي قام بها، وداعيين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان، وداعين بأن يتغمده الله بواسع رحمته".
 
 
والشيخ محمد بن مران، عقيد سعودي، كما أنه أحد شيوخ  قبيلة الدواسر وأسس مؤسسة خيرية اجتماعية تحمل اسمه
 
 
ويملك حساب الشيخ محمد بن مران على "إنستغرام" أكثر من 17 ألف متابع، كما يتابعه على "تويتر" أكثر من 6 آلاف متابع.
روسيا اليوم
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