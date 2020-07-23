إسرائيل تداهم مؤسسات ثقافية فلسطينية في القدس وتعتقل ثلاثة من مسؤوليها

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قال مسؤولون فلسطينيون يوم الأربعاء إن قوات الأمن الإسرائيلية داهمت مؤسسات ثقافية فلسطينية في مدينة القدس وقامت بتفتيشها كما داهمت منازل القائمين على إدارتها وألقت القبض عليهم.

ونشر مركز يبوس الثقافي الذي تأسس في 1995 ويقع على بعد أمتار من أسوار البلدة القديمة للقدس بصفحته على فيسبوك صورا لأفراد بلباس مدني وآخرين في زي الشرطة يفتشون مقره.

وقال المركز في تعليق مصاحب ”قوات الاحتلال ترافقها عناصر المخابرات تقتاد كل من مديرة مركز يبوس الثقافي رانيا إلياس ومدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري من منزلهما إلى مركز يبوس الثقافي والمعهد الوطني للموسيقى وتبدأ بمصادرة ملفات وممتلكات للمركز والمعهد وتخبرهم بأنهم موقوفين على ذمة التحقيق“.

كما داهمت قوات الأمن منزل داوود الغول مدير (شبكة فنون القدس - شفق) التابعة لمركز يبوس واعتقلته.

وقال مسؤولون في المؤسسات الثقافية التي تعرضت للمداهمة إنهم لم يتسلموا قرارا بالإغلاق وإنما تمت مصادرة العديد من الملفات والأواق.

وفي وقت لاحق أصدرت الشرطة ووزارة العدل ومصلحة الضرائب الإسرائيلية بيانا مشتركا قالت فيه إن عمليات المداهمة والاعتقال جاءت في إطار تحقيق بشأن ”وجود مخالفات وارتكاب جرائم اقتصادية خطيرة تتعلق بالتهرب من الضرائب على الدخل وجرائم غسل الأموال وجرائم أخرى“.

وأضاف البيان أنه تم نقل المشتبه بهم من قبل الشرطة والسلطات مع ”مصادرة المواد ذات الصلة وجمع الأدلة والنتائج لمزيد من التحقيق“.

من جانبها أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا استنكرت فيه ”هذا الاعتقال وملاحقة المثقفين واقتحام المؤسسات الثقافية في القدس وتدمير محتوياتها والعبث في مقتنياتها“

وطالبت الوزارة مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة حماية المؤسسات العاملة في الحقل الثقافي خاصة المقدسية.

كما أبدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تضامنها المطلق مع مركز يبوس الثقافي وشبكة (شفق) وطالبت بالإفراج الفوري عن مديرة المركز رانيا إلياس ومدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري.