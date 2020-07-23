living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل تداهم مؤسسات ثقافية فلسطينية في القدس وتعتقل ثلاثة من مسؤوليها

23
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مسؤولون فلسطينيون يوم الأربعاء إن قوات الأمن الإسرائيلية داهمت مؤسسات ثقافية فلسطينية في مدينة القدس وقامت بتفتيشها كما داهمت منازل القائمين على إدارتها وألقت القبض عليهم.
 
ونشر مركز يبوس الثقافي الذي تأسس في 1995 ويقع على بعد أمتار من أسوار البلدة القديمة للقدس بصفحته على فيسبوك صورا لأفراد بلباس مدني وآخرين في زي الشرطة يفتشون مقره.
 
وقال المركز في تعليق مصاحب ”قوات الاحتلال ترافقها عناصر المخابرات تقتاد كل من مديرة مركز يبوس الثقافي رانيا إلياس ومدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري من منزلهما إلى مركز يبوس الثقافي والمعهد الوطني للموسيقى وتبدأ بمصادرة ملفات وممتلكات للمركز والمعهد وتخبرهم بأنهم موقوفين على ذمة التحقيق“.
 
كما داهمت قوات الأمن منزل داوود الغول مدير (شبكة فنون القدس - شفق) التابعة لمركز يبوس واعتقلته.
 
وقال مسؤولون في المؤسسات الثقافية التي تعرضت للمداهمة إنهم لم يتسلموا قرارا بالإغلاق وإنما تمت مصادرة العديد من الملفات والأواق.
 
وفي وقت لاحق أصدرت الشرطة ووزارة العدل ومصلحة الضرائب الإسرائيلية بيانا مشتركا قالت فيه إن عمليات المداهمة والاعتقال جاءت في إطار تحقيق بشأن ”وجود مخالفات وارتكاب جرائم اقتصادية خطيرة تتعلق بالتهرب من الضرائب على الدخل وجرائم غسل الأموال وجرائم أخرى“.
 
وأضاف البيان أنه تم نقل المشتبه بهم من قبل الشرطة والسلطات مع ”مصادرة المواد ذات الصلة وجمع الأدلة والنتائج لمزيد من التحقيق“.
 
من جانبها أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا استنكرت فيه ”هذا الاعتقال وملاحقة المثقفين واقتحام المؤسسات الثقافية في القدس وتدمير محتوياتها والعبث في مقتنياتها“
 
وطالبت الوزارة مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة حماية المؤسسات العاملة في الحقل الثقافي خاصة المقدسية.
 
كما أبدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تضامنها المطلق مع مركز يبوس الثقافي وشبكة (شفق) وطالبت بالإفراج الفوري عن مديرة المركز رانيا إلياس ومدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout