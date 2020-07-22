living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"حالة واحدة" تهدد أمن مصر المائي بعد ملء سد النهضة

22
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن سد النهضة، علاء الظواهري، أن مصر لن تواجه أزمة انعدام المياه نتيجة ملء سد النهضة إلا في حالة محددة.
 
وأوضح الظواهري في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" القاهرية، أن ذلك قد يحدث في حال حدوث فترة جفاف طويلة تستمر لعشرات السنين، مؤكدًا أن وزارة الري تمتلك الخطط التي تواجه بها هذا الأمر حال حدوثه.
 
ووصف الظواهري خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة بكميات من الأمطار، باعتباره "تصريحا استباقيا" للتأكيد على أنها بدأت الملء.
 
وكشف أن "الهاجس الوحيد" يتعلق بما حدث بين 1979 و1989 حين استمرت فترة جفاف ممتد حين قلت منسوب المياه في النيل الأزرق وعند السد العالي.
 
وأوضح أن تلك هي الحالة التي يمكن أن "تقلق مصر" والتي تسعى القاهرة لتجنبها عبر فرض شروط على إثيوبيا لإخراج كميات كافية من المياه، مشيرا إلى أن ذلك أمرا لا يمكن توقع موعد حدوثه، وأن المفاوضات الحالية تجري لضمان عدم حدوث أي مشكلة مائية لمصر حتى 120 عاما مقبلة.
 
واعتبر الظواهري أن الجانب الإثيوبي قبل أي جلسات خاصة بالمفاوضات يستخدم نوعًا من الضغط والتصريحات النفسية لرفع سقف التفاوض، على حد تعبيره.
 
وأعلنت الرئاسة المصرية، مساء الثلاثاء، أنه تم التوافق في ختام القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة على مواصلة المفاوضات، مع منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني وعادل وملزم لكل الأطراف.
 
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، إن التركيز في الوقت الراهن سينصب على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.
 
وأضاف راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال مشاركته في القمة استمرار الرغبة الصادقة لدى القاهرة لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة.
 
وكان السيسي شارك في قمة جمعته مع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وعدد من القادة الأفارقة، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد.
 
وخلال القمة، أعلن آبي أحمد أن موسم الأمطار ساهم في انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق نهر النيل.
 
وأوضح أن هطول الأمطار وحالة الجريان السطحي لمياه النهر، أدت إلى ملء المرحلة الأولى للخزان.
 
وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على التزام بلاده بالتفاوض المتوازن الذي يؤدي إلى تحقيق مصالح الجميع خلال المرحلة الأولى لتعبئة السد والتشغيل السنوي له.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout