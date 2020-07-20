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الأمم المتحدة: السودان بحاجة ماسة الى 283 مليون دولار

20
JULY
2020
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طالبت الأمم المتحدة الأحد بالحصول على 283 مليون دولار بشكل عاجل، لمساعدة السودان في مواجهة فيروس كورونا المستجد وآثاره الاقتصادية.
 
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية بالسودان (أوتشا) في بيان: "دعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان غي ييب سون اليوم المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للسودان وتقديم المساعدات للبلاد لتلبية الاحتياجات العاجلة والحرجة لملايين الأشخاص المتأثرين بالعواقب الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد". 
 
وأكد المكتب أن "هناك حاجة ماسة الى أكثر من 283 مليون دولار أميركي لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة".
 
ونقل البيان عن ييب سون قولها "ما لم نتصرف الآن، ينبغي عندها أن نكون مستعدين لسلسلة من المآسي الإنسانية. إن المنظمات الإنسانية في السودان مستعدة لزيادة عملياتها لمساعدات عاجلة".
 
وسجل السودان وفق الاحصاءات الرسمية أكثر من عشرة آلاف إصابة بكوفيد-19 بينها 650 وفاة، ما أجبر الحكومة على فرض إغلاق كامل في العاصمة الخرطوم انتهى مطلع يوليو.
 
ويأتي ذلك في ظل صعوبات اقتصادية وانتظار الناس في طوابير لساعات من اجل الحصول على المواد الاساسية، إضافة الى بلوغ معدل التضخم في يونيو نسبة 136 في المئة.
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