السعودية: الملك سلمان دخل مستشفى بالرياض لإجراء فحوصات

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ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي ونقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ليل الأحد الاثنين، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة.

وأوضح البيان "دخل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة".

وأضاف "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية".