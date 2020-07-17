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مصر.. القبض على مسؤولين أمنيين مرتشين ومصادرة أدوية مهربة

17
JULY
2020
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ألقت هيئه الرقابة الإدارية المصرية اليوم الخميس، القبض على عدد من الموظفين ومسؤولين أمنيين في وزارة التربية وإدارة التعليم في القليوبية، وصادرت فرقها أدوية مهربة في أسيوط.
 
وأشارت، إلى أن الأمن ألقى القبض على مدراء ومسؤولين أمنين بتهمة الرشوة لقاء إجراءات زياده كثافة الطلاب بفصول القسم البريطاني بالمدرسة وتعديل بعض التقارير الصادرة عنها بالمخالفة للوائح المنظمة، وكذلك معاونتهم في الحصول على ترخيص إنشاء فصل للقسم الأمريكي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة المختصة قررت حبسهم جميعا على ذمه التحقيقات.
 
ومن ناحية أخرى، ضبطت الهيئة في حي بمحافظة أسيوط 35 ألف حقنة تخدير عمليات جراحية للقلب والفشل الكبدي ومن بينها أكثر من 14 ألف و400 حقنة خاصة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها.
 
 
وتم التحفظ على جميع المضبوطات بمخازن مديرية الصحة بأسيوط وجاري استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا للعرض على النيابة العامة المختصة.
 
وتبين خلال جولات الفرق التفتيشية للهيئة في مدينة السنطة بمحافظة الغربية، عدم انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي للمدينة، وتعامل المواطنين مباشرة مع الإدارات التنفيذية دون تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.
 
وتم كذلك، تحرير 36 محضر مخالفة تموينية بلغت قيمتها حوالي 1.7 مليون جنيه، و8 محاضر لصيدليات قامت ببيع أدوية مهربة وأخرى غير مصرح بتداولها.
 
ناصر حاتم - القاهرة
روسيا اليوم
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