الجزائر تعلن تسخير أسطوليها الجوي والبحري لإجلاء العالقين بالخارج

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أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، عن تخصيص أسطولي البلاد البحري والجوي للبدء بإجلاء المواطنين العالقين في الخارج بسبب الجائحة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة بأن "الوزير الأول أسدى تعليمات إلى كل من وزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير النقل، ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لتأطير عملية الإجلاء".

وأضاف "كما سيتم تجنيد ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية خلال كل أيام الأسبوع لتأطير هذه العملية ومساعدة الـمواطنين المعنيين إلى غاية عودتهم إلى البلاد".

وأشار البيان إلى أن الأولوية في الإجلاء ستعطى للعائلات العالقة، والأشخاص الذين تنقلوا لتلقي العلاج والطلاب.