الإمارات ترد على قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الحظر الحظر الجوي على قطر

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أعلنت الإمارات، ردا على قرار محكمة العدل الدولية بشأن حظر الطيران على قطر من قبل دول مقاطعها، أنها ستدافع في منظمة الطيران المدني الدولي، عن وقفها للحركة الجوية مع الجانب القطري.

وقالت سفيرة الإمارات لدى هولندا، حصة عبدالله العتيبة، حسبما نقلته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية: "لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قرارا تقنيا ومقتصرا على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب".

وأضافت العتيبة: "إننا نكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية وسننظر في قرارها عن كثب، كما أن الدول الأربع بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو".

وأضافت: "نتطلع إلى أن نوضح لمجلس الإيكاو أن دولة الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأردفت: "وتثق دولة الإمارات أن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5 يونيو 2017 بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول".

وختمت العتيبة قائلة: "هذا الخلاف لن يحل عن طريق الإيكاو أو أي منظمة دولية أخرى، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة".

وأصدرت محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، الثلاثاء، حكما يرفض طعون دول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" النظر في الشكوى المرفوعة من قطر من "حصارها" جوا منذ العام 2017.

وقال الحكم إن مجلس "الإيكاو" لم يخطئ عندما رفض طعون السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر بعدم اختصاصه النظر في طعونها حول قضية الحظر الجوي الذي تفرضه تلك الدول.