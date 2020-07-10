فلسطين.. وفاة 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، وفاة ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

فلسطين.. وفاة 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونافلسطين تسجل 262 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

السلطات الإسرائيلية تغلق عدة مناطق في القدس بسبب تفشي فيروس كورونا

وأوضحت الوزارة في بيان أن المواطنين الثلاثة هم من يطا (58 عاما)، وتفوح (71 عاما)، ومدينة الخليل (87 عاما).

وأعلنت وزارة الصحة أمس الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين ارتفع إلى 5105 مصابين، وتوفي 25 شخصا منذ بدء تفشي الوباء، وتماثل للشفاء 699 مريضا.