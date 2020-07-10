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المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 أغسطس

10
JULY
2020
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قالت الحكومة المغربية في بيان يوم الخميس، إنها قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر حتى 10 أغسطس المقبل، وذلك رغم وصف وضع فيروس كورونا في البلاد بأنه "مطمئن".
 
وذكرت الحكومة في بيان عقب اجتماعها، أن وضع الوباء في البلاد "مطمئن" وأن الجائحة تحت السيطرة "لكن لا يعني ذلك اختفاء الفيروس أو عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات".
 
ودعا البيان المواطنين إلى "المزيد من الحذر والالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية".
 
وكان المغرب أعلن حالة الطوارئ في 20 مارس الماضي بعد تسجيله أول إصابات بالفيروس في الثاني من مارس، وفرض مجموعة من الإجراءات الصارمة شملت إغلاق المدارس ومنع التجمعات التي تزيد على 50 شخصا.
 
وبلغ عدد الإصابات حتى مساء يوم الخميس 15079 حالة بينما استقرت الوفيات عند 242 حالة.
 
ويقول المغرب إنه تجنب الأسوأ بالإجراءات التي اتخذها للحد من انتشار الفيروس.
 
إلى ذلك، خفف المغرب منذ يونيو إجراءات الحجر الصحي لكنه أبقى حالة الطوارئ الصحية، وشمل التخفيف إعادة فتح المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية وبعض المرافق الأخرى والمتاجر.
 
جدير بالذكر أن المغرب أعلن يوم الأربعاء فتح مجاله الجوي والبحري ابتداء من 15 يوليو أمام المغاربة المقيمين في الخارج والأجانب المقيمين بالمغرب.
روسيا اليوم
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