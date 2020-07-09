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نجاة رئيس الأركان الإسرائيلي من "حادث خطير" داخل طائرته الحربية

9
JULY
2020
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "خلل خطير حدث في مروحية رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي".
 
وبحسب موقع "يسرائيل هايوم"، "توقف محرك من أصل محركين عن العمل، بينما كان كوخافي على متن مروحية في طريقه من مقر الكنيست إلى إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي، مضيفا أنه "خلال محاولة السيطرة أوقف الطيارون المحرك الثاني، وبدأت المروحية تهوي حتى وصلت لنحو 30 مترا من الأرض".
 
وتابع الموقع الإسرائيلي أن "الطيارين أدركوا أنهم ارتكبوا خطأ فقاموا فورا بتشغيل المحرك وتمكنوا من السيطرة على المروحية، وقرروا الاستمرار في الرحلة حتى قاعدة تل نوف، ولم تقع إصابات في الحادث، وفتح الجيش تحقيقا".
 
وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي قد أكد أمس الأربعاء، خلال مراسم تخريج دفعة أخرى من رجال الأمن في كلية الأمن القومي، أن "قوة الردع للجيش الإسرائيلي تتعاظم نتيجة العملية الأخيرة التي نفذت بدقة ومهنية فائقة وهم الذين يحددون بدقة موقع مستودع للصواريخ وهم الذين يحلقون سرا على بعد مئات الكيلومترات من الحدود ويضربون الأهداف"، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".
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