قائد الجيش الثالث في مصر: نكافح الإرهاب بالسلاح والتنمية

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أكد قائد الجيش الثالث الميداني فى مصر، اللواء خالد قناوي، الأربعاء، أن بلاده تكافح الإرهاب "ليس فقط بالسلاح وإنما بالتنمية أيضا"، مشيرا إلى ضرورة أن تكون تنمية "مستدامة وحقيقية على أرض الواقع".

وأشار اللواء خالد قناوي إلى "أهمية دعم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في كل المشروعات التنموية، التي تهدف إلى مساندة الأسر والشباب في محافظة السويس وجنوب ووسط سيناء".

وأوضح لدى استقباله وفدا من المستثمرين العرب ورجال وسيدات الأعمال، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، إلى أن رجال الجيش الثالث الميداني "يضعون على رأس مهامهم، المشاركة في دعم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في سيناء".

ويشمل ذلك دعمهم إقامة التجمعات التنموية الجديدة، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، إلى جانب مهامهم الأساسية في الدفاع عن أمن الوطن، بحسب قناوي.

وتضمن اللقاء مناقشة مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم "الجيش الأبيض" بمحافظة السويس خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".