سلطنة عمان تتخطى عتبة الـ50 ألف إصابة بكورونا

A + A -

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في سلطنة عمان منذ بداية الجائحة عتبة الـ50 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" اليوم الأربعاء عن رصد 1210 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1262 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد حالات الفيروس التي تم تسجيلها في البلاد 50207.

ولفتت الوزارة إلى أن 939 من المصابين الجدد يحملون الجنسية العمانية.

وسجلت في البلاد خلال اليوم الأخير تسع وفات ناجمة عن "كوفيد-19" (مقابل ست وفيات في اليوم السابق)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في السلطنة إلى 233 حالة وفاة.

وتماثل 1005 مرضى للشفاء منذ يوم أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 32005 أشخاص.