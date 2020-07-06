"واشنطن بوست": محمد بن سلمان يعد تهم فساد ضد محمد بن نايف

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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر أمريكية وسعودية قولها، إن لجنة مكافحة الفساد السعودية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، تقترب من الانتهاء من تحقيقاتها مع الأمير محمد بن نايف.

وحسب الصحيفة، فإن اللجنة باتت على وشك الانتهاء من تحقيقاتها في المعلومات حول أن محمد بن نايف قام بتحويل مليارات الريالات السعودية إلى شبكة من شركات وهمية وحسابات خاصة، عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.

ونقلت "واشنطن بوست" عن أحد مساعدي محمد بن نايف، والذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن السلطات السعودية طالبته بإعادة 15 مليار دولار "مسروقة"، حسب إدعائها.

وكان الأمير محمد بن نايف كبير مساعدي والده الأمير نايف بن عبد العزيز، وتولى منصب وزير الداخلية خلفا له في عام 2012، وشغله حتى عام 2017.

يذكر أن الأمير محمد بن نايف كان ولي العهد خلال الفترة بين 2015 و2017، قبل أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا بتعيين ابنه محمد بن سلمان وليا للعهد.