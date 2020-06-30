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تهديدات بالقتل تطال نائب كويتي

30
JUNE
2020
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قالت النائب في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، إنها تلقت خلال الفترة الماضية 9 إيميلات تهددها بالقتل، كان آخرها ما وصلها أمس الاثنين.
 
وأضافت الهاشم، في تصريح صحفي: "هذا شكل من أشكال الإيميلات التي تصلني تهديد بالقتل، لأنني ببساطة نائب كويتي يطالب بتعديل التركيبة السكانية وفرض رسوم على الوافدين.. هزلت.. فعلا!".
 
وتابعت: "شلت يد من كتب هذه الكلمات النابية المذكورة في الإيميل الذي وصلنى البارحة، وعلى فكرة هذا تاسع إيميل بنفس الفحوى وقذاراتها، لكنني أشره على حكومتي اللي للحين ما عندها أي خطوات واضحة وفعالة وقوية وحازمة لحل معضلة تركيبة سكانية مختلة.. كلام في كلام وسنعمل وسننجز".
 
وقالت النائب إن كل رسائل التهديدات التي تصلها، هي من جالية واحدة فقط، مشيرة إلى أن "العلة تكمن في الأشخاص المعششين في جنبات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وجهات أخرى".
 
وأضافت: "لعبوا في قوانيننا عن طريق اللوائح التنفيذية، وهي التي حرمت الكويتيين من تسلق السلم الوظيفي بشكل صحيح، وفوق هذا كله نحن مخترقون من حيث معلوماتنا وبياناتنا وخططنا وميزانياتنا".
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