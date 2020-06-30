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الجزائر تسجل انخفاضا طفيفا في إصابات كورونا بعد يوم من أكبر حصيلة على الإطلاق

30
JUNE
2020
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع أمس الأحد الذي سجلت فيه أكبر حصيلة يومية بـ305 إصابات.
 
ويرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13571 حالة مؤكدة.
 
وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 905 وفيات بعد تسجيل 8 حالات جديدة في آخر 24 ساعة، كما غادر 9674 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.
 
يذكر أن فيروس كورونا منتشر في 48 ولاية جزائرية، وقد أعلنت السلطة حجرا منزليا جزئيا على كل ولايات الوطن، تم رفعه فيما بعد عن بعض الولايات، حيث بدأت السلطات الجزائرية في 14 يونيو الجاري في تطبيق المرحلة الثانية من خطة تخفيف القيود المفروض بسبب الوباء.
 
وشملت هذه الخطة استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية واستئناف حركة النقل بين المدن بشكل محدود.
روسيا اليوم
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