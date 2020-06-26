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مصر وإسبانيا تنفذان تدريبا بحريا "قتاليا" في قاعدة برنيس

26
JUNE
2020
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نفذت إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة "السويس" والفرقاطة الإسبانية "نومانسيا" تدريبا بحريا عابرا بقاعدة برنيس البحرية، وذلك في نطاق عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.
 
وأفاد بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية، مساء الخميس، أن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في جنوب البحر الأحمر، وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري والإسباني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار.
 
ويعد التدريب واحدا من التدريبات القتالية النوعية التي تساهم في تحقيق التعاون بين التشكيلات البحرية، لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة، مع التدريب على استعادة الكفاءة للوحدات، وإعادة تموينها في البحر.
 
وهذا التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الإسبانية في فترة زمنية وجيزة، حسبما قال المتحدث العسكري الذي أشار إلى أنه يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والإسبانية.
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