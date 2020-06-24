الشرطة الإسرائيلية تقول إنها قتلت فلسطينيا حاول دهس شرطي في الضفة الغربية

A + A -

قتلت الشرطة الإسرائيلية بالرصاص يوم الثلاثاء فلسطينيا قالت إنه حاول دهس شرطي بسيارته في الضفة الغربية المحتلة.

أفراد من قوات اسرائيلية في موقع محاولة الدهس قرب قرية أبو ديس شرقي القدس يوم الثلاثاء. تصوير: عمار عوض - رويترز.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطي أصيب بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية قرب بلدة أبو ديس شرقي القدس.

وشكك المسؤولون الفلسطينيون في رواية الشرطة المتعلقة بمقتل أحمد عريقات.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن عريقات البالغ من العمر 27 عاما أصاب بجروح طفيفة شرطيا عندما اقتحم بسيارته حاجزا عند نقطة تفتيش قرب بلدة أبو ديس شرقي القدس.

وأضاف أنه ”نزل من السيارة واقترب من رجال الشرطة الذين ردوا بإطلاق النار“ عليه و“توفي في الموقع“.

وقال صائب عريقات الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز ”الليلة كان عرس أخته الشاب تم قتله بدم بارد.

”نتنياهو يتحمل المسؤولية عن هذه الجرائم والإعدامات الميدانية“.

وأضاف ” ما يدعيه جيش الاحتلال أنه كان يحاول القيام بعملية دهس أكاذيب“

وأظهر مقطع مصور القوات الإسرائيلية تضع غطاء بلاستيكيا فوق الشاب الذي كان ممدا على الأرض بلا قميص بجوار سيارته.

وتزايدت حدة التوترات في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ فيه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول يوليو تموز مناقشة ضم الضفة الغربية.

ويعارض الفلسطينيون بشدة خطة الضم والتي يعترض عليها أيضا معظم القوى العالمية.