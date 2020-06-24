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النيابة المغربية تأمر بالتحقيق في "بؤرة الفراولة"

24
JUNE
2020
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أمرت النيابة العامة المغربية، الثلاثاء، بإجراء تحقيق قضائي في تفشي بؤرة وبائية لمرض كوفيد- 19 في إقليم القنيطرة، الواقع على بعد 40 كيلومترا شمال غربي العاصمة الرباط.
 
وجاء في بيان للنيابة العامة أنها "عهدت إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي، من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد- 19"، خاصة " ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.. المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية خلال حالة الطوارئ الصحية."
 
وأضاف البيان، وفق ما نقلت "رويترز"، أن البحث يستهدف تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك "وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث".
 
وكانت بؤرة لفيروس كورونا المستجد تفجرت الأسبوع الماضي بإقليم القنيطرة في إحدى مزارع إنتاج الفراولة، وظهرت إصابة نحو900 شخص بهذا الوباء.
 
وفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية بالبلاد منذ ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا في مطلع مارس الماضي.
 
 كما فرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي، ومدده على مراحل ، وأقر ضرورة وضع الكمامة الطبية، وفرض مجموعة من الإجراءات الصارمة، مثل إغلاق المدارس ومنع التجمعات، ووقف معظم الأنشطة الاقتصادية باستثناء الضرورية كمتاجر التغذية العامة.
 
و أعلنت الحكومة المغربية مؤخرا عن تخفيف نسبي لإجراءات الطوارئ الصحية، وإعادة فتح عدد من الأنشطة الاقتصادية ابتداء من الخميس.
 
وسجلت 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى مساء اليوم الثلاثاء، ليبلغ إجمالي الإصابات 10344 منذ بدء الوباء في المغرب.
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