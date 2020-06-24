أولى علامات السرطان تظهر على الجلد

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حذرت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية الأورام الخبيثة، من خطورة الثؤلول التناسلي. الذي يتراوح حجمه ما بين 1ملليمتر وحتى بضعة سنتيمترات.

والثؤلول التناسلي، عبارة عن ثؤلول أحادي مدبب، وعادة عديم اللون. ولا تظهر له أي أعراض في المراحل الأولى من ظهوره. لذلك لا يهتم بها الشخص في أحيان كثيرة.

ويصيب الثؤلول التناسلي في البداية المنطقة التناسلية، وأحيانا ينتشر في أماكن مختلفة في الجسم. وتنشأ هذه الثآليل نتيجة إصابة الجسم بفيروس الورم الحليمي البشري.

وتقول الأخصائية، "تنمو الثآليل وتتنتشر تدريجيا لتصبح ثؤلولا كبيرا. وهذا يشكل خطورة كبيرة على الصحة، نتيجة تطوره إلى ورم خبيث، بتكرار إصاباته".

وتؤكد الخبيرة، أن محاولة التخلص من هذه الثآليل ذاتيا، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. لذلك يجب إزالتها فقط بعد استشارة الطبيب المختص، حيث أن الطريقة المثلى للتخلص منها هي الاستئصال بالليزر.