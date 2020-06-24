رسميا.. إعلان موعدي استئناف وختام الدوري المغربي

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تستأنف مباريات الدوري المغربي لكرة القدم من دون جمهور نهاية يوليو بعدما توقفت منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن، الثلاثاء، وزير الشباب والرياضة عثمان الفردوس.

وقال الوزير في مداخلة أمام لجنة برلمانية "ستستأنف التدريبات هذا الأسبوع وستبدأ البطولة نهاية يوليو"، بحسب "فرانس برس".

وأوضح رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع في وقت لاحق "ستستأنف البطولة بقسميها الأول والثاني بإجراء المباريات المؤجلة في 24 يوليو (..) وتنتهي في 13 سبتمبر".

وأفاد خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد أن كل لاعبي وأفراد طواقم الفرق سيخضعون لتحاليل كشف فيروس كورونا المستجد، على أن تجرى تحاليل عشوائية لعينات منهم كل 3 أيام.

وقرر الاتحاد أيضا السماح بزيادة عدد التبديلات خلال المباريات من ثلاثة الى خمسة خلال المباريات "التي تقام بطبيعة الحال دون جمهور وهو ما نأسف له" بحسب ما أضاف لقجع.

وتوقف الدوري منتصف مارس بعد مباراة واحدة من المرحلة الحادية والعشرين (من أصل 30). ويتصدر الوداد البيضاوي الترتيب 36 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطة عن الفتح الرباطي الذي خاض 20 مباراة.

ويبدأ الموسم المقبل في 15 أكتوبر، على أن تفتتح فترة الانتقالات قبل ذلك بشهر.

ويوسع المغرب، الخميس، إجراءات تخفيف العزل الصحي لتشمل مختلف أرجاء البلاد، باستثناء 6 مدن ومناطق ريفية في الغرب.

ويعاد الخميس أيضا فتح المقاهي والمطاعم والقاعات الرياضية واستئناف التنقل بين المدن والسياحة الداخلية، مع استمرار حالة الطوارئ إلى 10 يوليو وإلزامية وضع الكمامات الواقية.