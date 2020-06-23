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سوريا.. تحرير فتاة حبسها ذووها في غرفة لمدة 5 سنوات

23
JUNE
2020
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حررت الشرطة السورية فتاة احتجزها أهلها وذووها في غرفة منفصلة فوق السطح منذ أكثر من 5 سنوات، بسبب عقمها وعدم إنجابها، وطلاقها مرتين من أزواجها بسبب ذلك.
 
ووردت معلومات إلى قسم شرطة برزة بوجود فتاة محتجزة على سطح أحد المنازل بمحلة مساكن برزة في العمالي، فتم إرسال دورية إلى المكان المذكور وبتحري المنزل شوهدت غرفة مبنية على السطح مقابل باب الدرج ذات باب حديدي موصد بجنزير معدني وقفلين.
 
وبفتح الباب ودخول الغرفة تم العثور ضمنها على فتاة بالعقد الرابع من العمر نحيلة البنية وبحالة صحية سيئة وتبين أنها محتجزة منذ حوالي خمس سنوات من قبل ذويها بالغرفة وتدعى ( أ – ط ) تولد 1983، وبالتحقيق مع المذكورة تبين أنها خريجة كلية التربية معلم صف وأنها تزوجت مرتين وتطلقت لكونها لا تنجب أطفالا.
 
وبعد عودتها لمنزل ذويها قاموا بضربها على كل أنحاء جسمها بالأيدي وجنازير الحديد وتكبيلها ووضعها ضمن غرفة تم بناؤها على سطح المنزل بقيت فيها طيلة تلك المدة، وبالتحقيق مع والدها المدعو ( خ . ط ) اعترف بما نسب إليه بالاشتراك مع والدتها وأشقائها، وقال إن سبب قيامهم بذلك لمنعها من الهرب من منزلهم، وقد تم تنظيم الضبط اللازم بحقهم والقبض عليهم لتتم إحالتهم لاحقا للقضاء المختص.
روسيا اليوم
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