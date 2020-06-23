"ليس كما أشيع".. أوس أوس يتحدث عن وفاة طفله ابن الـ3 أشهر

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تعاطف فنانون مصريون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فاجعة النجم الكوميدي الشاب محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، بعد وفاة طفله الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر.

وكان نجم "مسرح مصر" قد فجع بوفاة طفله علي، فيما ترددت أنباء بأن الحادث المأساوي نجم عن سقوطه، إلا أن أوس أوس نفى تلك الشائعات.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الفنان الشاب قوله: "إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك يا علي يا حبيبي. الوفاة طبيعية وكان نايم على السرير زي الفل. ربنا يصبرنا على فراقك".

جدير بالذكر أن أحدث ظهور لأسامة كان خلال السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "اتنين في الصندوق" برفقة حمدي الميرغني وصلاح عبد الله وانتصار.