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السعودية.. محمد بن سلمان يمنح قطعة أرض وسكنا جاهزا لأهالي نيوم

23
JUNE
2020
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كشف أمير منطقة تبوك السعودية فهد بن سلطان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمر بمنح قطعة أرض وسكن جاهز مجانا، سواء كان في الساحل أو تبوك لأهالي منطقة نيوم.
 
كما وجه ولي العهد السعودي بصرف تعويضات لأهالي منطقة مشروع نيوم وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية عن أمير منطقة تبوك.
 
وكلف بتأهيل أبناء وبنات المنطقة للعمل في المشروع، الذي تقدر استثماراته بنحو 500 مليار دولار.
 
وفي مايو الماضي، أعلن البرنامج السعودي "تنمية"، عن بدء صرف تعويضات مالية لأصحاب العقارات الواقعة في المرحلة الأولى من مشروع مدينة "نيوم" في مراكز شرما وقيال والخريبة والعصيلة والصورة وبئر فحيمان.
 
ويوصف "نيوم" بالمشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، حيث يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي في السعودية بتوفيره لمصادر دخل متنوعة من خلال القطاعات الاقتصادية والاستثمارات العقارية.
 
وانطلق العمل في مشروع مدينة "نيوم"، حيث تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في 2025.
روسيا اليوم
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