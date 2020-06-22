living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش المصري.. ما هي قدرات القوة العسكرية الأكبر في المنطقة؟

22
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، رسالة تحذير لمن يحاول تهديد أمن مصر القومي، مؤكدا على أن جيش بلاده من أقوى جيوش المنطقة، فما هي القدرات التي يتمتع بها هذا الجيش، وما هو تصنيفه عالميا، وأبرز نقاط قوته؟.
 
وتحدث الرئيس المصري أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المحاذية للحدود الليبية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
 
وقال السيسي: "الجيش المصري جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".
 
واعتبر عبد الفتاح السيسي أن "أي تدخل مباشر في ليبيا سيهدف لتأمين الحدود ووقف إطلاق النار. مصر لم تكن يوما من دعاة العدوان لكنها كانت تعمل على تأمين حدودها ومجالها الحيوي"، وذلك بعد أن قال إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، وأكد أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا".
 
ولفت إلى أن "مصر بشعبها العظيم وجيشها القوي كانت ولا تزال تعمل من أجل السلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي طموحات الشعوب وتحترم قواعد الشرعية الدولية، إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام والتفاوض مع القوى المعادية والميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين يتم جلبهم لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
 
ويرى مراقبون أن تشديد السيسي على قدرات الجيش المصري، يبعث برسائل لمن يتربص بمصر وأمنها مستغلا بعض الأزمات الإقليمية.
 
نقاط قوة
 
احتل الجيش المصري المرتبة التاسعة بين أقوى 138 جيشا حول العالم، وفقا لتصنيف موقع "غلوبال فاير باور" الصادر هذا العام، والمتخصص بتصنيف جيوش العالم حسب قوتها، الأمر الذي يشير إلى إمكانيات التسليح الكبيرة التي يتمتع بها، وجاهزيته العالية.
 
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال الدكتور جبريل العبيدي، الكاتب والأكاديمي الليبي، إن المدرسة الحربية المصرية من أقدم وأعرق المدارس حول العالم، كما أن تدخله في ليبيا إن تم فسيكون له تأثير مباشر وسريع على الأرض، وذلك لكونه يقاتل دفاعا عن حدوده وأمنه، كما أنه سيتمتع بمزايا إضافية لصالحه كالقدرة على المناورة بشكل أفضل مقارنة بالمرتزقة والعناصر التي استقدمت للقتال في ذلك البلد من على بعد آلاف الكيلومترات.
 
وأرجع الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، تفوق الجيش المصري في المنطقة إلى عوامل عدة أبرزها، نوعية الأسلحة الحديثة التي يستخدمها الجندي المصري، هذا إلى جانب الخبرة القتالية التي اكتسبها من المعارك العديدة التي خاضها في وجه الإرهاب، والحروب التي شارك فيها كما في حرب 6 أكتوبر.
 
ووصف مدير تحرير صحيفة "المصري اليوم" عمر حسانين، أن امتلاك جيش مصر لهذه القوة يمثل قوة للعرب ككل، موضحا أن الجيش استطاع اكتساب خبرات مميزة في الميدان الحربي وذلك عبر المناورات والتدريبات المشتركة الكبيرة، التي أجريت في الفترات الماضية بالتعاون مع جيوش عربية وصديقة، بحيث بات قادرا على خوض المعارك في مختلف الظروف والبيئات.
 
وعن قدرات الجيش المصري ونقاط قوته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والجامعة الأميركية الدكتور طارق فهمي لموقع "سكاي نيوز عربية": "الجيش المصري يحظى بتصنيف عالمي متقدم ضمن أقوى جيوش العالم، ويرجع ذلك إلى سعيه المستمر لامتلاك أسلحة متطورة ومواصلة المناورات عالية المستوى، واتباع أحدث الأساليب وتبني التقنيات العسكرية المتطورة".
 
وبيّن فهمي أنه في حال أطلق الجيش المصري لعملية عسكرية بليبيا فإن ذلك سيغيّر كثيرا على الأرض، ويضع الميليشيات الإرهابية والمرتزقة في موقف صعب للغاية، ويجبر القوات الدخيلة على الانسحاب.
 
أما الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، فأثنى على قدرات الجيش المصري وامتلاكه للعتاد المتطور، مشددا على أنه يمثل "قوة ردع" للمرتزقة والإرهابيين في ليبيا، وأداة قوية للضغط وفرض سلطة الدولة والخروج بليبيا من أزمتها عبر الحوار الذي يصب في صالح الشعب فقط.
 
فيما يتعلق بالقدرات العسكرية المصرية، يمتلك الجيش المصري 1054 طائرة حربية متنوعة، بينها 215 مقاتلة، و88 هجومية، و59 نقل عسكري، إضافة إلى طائرات التدريب والمهام الخاصة والمروحيات التي يصل عددها إلى 294 مروحية بينها 81 مروحية هجومية، بحسب "غلوبال فاير باور".
 
كذلك تمتلك مصر أكثر من 4.2 آلاف دبابة، وأكثر من 11700 مدرعة، إضافة إلى أكثر من 2100 مدفع ميداني، وأكثر من 1100 مدفع ذاتي الحركة، ونحو 1100 راجمة صواريخ.
 
أما قوة الجيش المصري البحرية فتتكون من 7 فرقاطات، و7 طرادات، و45 زورق دورية، و31 كاسحة ألغام بحرية، إضافة إلى 8 غواصات بينها 3 غواصات هجومية.
 
وحلّ الجيش المصري في المركز الرابع عالميا، في قوة الدبابات، والسادس عالميا في العربات المدرعة، والسادس عالميا في المدفعية الذاتية.
 
وحصد الجيش المصري نقاطا مرتفعة في قوة قواعد الصواريخ، التي حلت كذلك بالمرتبة السادسة عالميا.
 
أما في القوة البحرية، فحصل الجيش المصري على تقييم مرتفع جدا في قوة الألغام والألغام البحرية، التي جاءت بالمركز الثاني عالميا، بينما حصلت مصر على المركز الثالث عالميا في تقييم حاملات الطائرات التابعة للجيش المصري.
 
وفي القوة الجوية، جاءت المقاتلات التدريبية المصرية في المركز الخامس عالميا، بينما حلت المروحيات المصرية المقاتلة بالمركز الثامن عالميا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout