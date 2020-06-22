مصر ترصد 1475 إصابة بكورونا.. وتسجل 87 وفاة

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أعلنت مصر، الأحد، أنها سجلت 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي إلى 2193 وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان إنه تم رصد 1475 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 55233 حالة.

وكانت مصر سجلت، السبت، 1547 إصابة جديدة و89 حالة وفاة.

وقال مجاهد إن المحافظات التي سجلت أعلى معدلات إصابة هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات.

وكان مئات الآلاف من طلاب شهادة الثانوية العامة بدأوا، الأحد، امتحانات نهاية العام وسط إجراءات احترازية كبيرة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و2193 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.