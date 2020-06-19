الكويت تقرر استمرار المرحلة الأولى للعودة التدريجية للحياة أسبوعا

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أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية يوم الخميس أن مجلس الوزراء قرر الاستمرار في المرحلة الأولى من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أسبوعا إضافيا.

وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد. وهناك خمس مراحل للعودة.

كما قرر مجلس الوزراء تعديل ساعات حظر التجول وتخفيضه ساعتين ليبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا يوميا اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل.

كما قرر مجلس الوزراء رفع العزل التام المفروض على مناطق حولي والنقرة ومیدان حولي والقطع المعزولة في منطقة خیطان.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء قرر كذلك السماح بسفر المواطنين إلى الخارج في حالات معينة، أهمها الحالات الصحية الحرجة فضلا عن الطلبة الدارسين بالخارج وكذلك ممن لديه زوج أو زوجة أجنبية بالخارج ومن لديهم إقامات في دول أخرى.

واشترط مجلس الوزراء على هؤلاء ألا تقل مدة السفر عن ثلاثين يوما وأن يتقدم الراغب في السفر بطلب إلى وزارة الداخلية قبل سفره بعشرة أيام وأن يوقع على تعهدات تتضمن تحمله لنفقات العلاج في حال إصابته بفيروس كورونا.

كما قرر مجلس الوزراء إلزام كافة شركات الطيران التي تقل رحلات إلى الكويت بطلب إجراء تحليل (بي سي آر) لكل راكب على نفقته الخاصة قبل صعود الطائرة يثبت خلوه من فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت 38074 مصابا وحالات الوفاة 308 حتى يوم الخميس.‬