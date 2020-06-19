الكويت تحبط عملية تهريب مخدرات عن طريق البحر...

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباطها عملية تهريب مخدرات عن طريق البحر، ونشرت مقطعا مصورا يظهر كمية المواد المضبوطة وطريقة التهريب.

وفقا للبيان الذي نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الخاصة على "تويتر"، إن كمية المواد المصادرة من المخدرات بلغت 15 كيلوغرام من مادة الحشيش و3 كيلوغرام من مادة الشبو.

وأوضحت الوزارة بأن المواد المهربة كان مخطط أن يتم استلامها عن طريق البحر عبر تزويد المهربين بإحداثيات المكان.

كما نشرت الوزراة مقطعا مصورا يظهر فيه شخص مقبوض عليه وبجانبه المواد المضبوطة، على أن يتم تحويل القضية الى الجهات المختصة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.