living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. سائقو الأجرة يواجهون كورونا بالدروع والتوصيل المجاني

17
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يحاول سائقو سيارات الأجرة بمصر التكيف مع الأحوال المضطربة التي خلقها فيروس كورونا المستجد، حيث تفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار مرض كوفيد-19، تشمل حظر التجول الليلي.
 
 
وتباينت ردود الفعل، فسعى بعضهم لحماية أنفسهم وزبائنهم بتثبيت دروع بلاستيكية فاصلة، وأسهم آخرون بنصيب في جهود احتواء وباء كوفيد-19 عبر تقديم توصيلات مجانية للأطقم الطبية.
 
ورغم القلق من خطر انتشار فيروس كورونا بسهولة في المساحات الصغيرة كالسيارات، يقول السائق سيد محمود إنه لا يملك رفاهية التوقف عن العمل لأنه الوسيلة الوحيدة لكسب الرزق والحصول على المال.
 
ولكي يحمي نفسه والآخرين، قام محمود بتركيب درع بلاستيكي داخل سيارته ليخلق حاجزا ومسافة فاصلة بينه وبين الركاب.
 
وقال إن من المستحيل التعرف على الزبائن المصابين، كما لا يتحدث الركاب عما إذا كانوا مرضى بكورونا أم لا، مع الوضع في الاعتبار حقيقة أن كثيرين من حاملين الفيروس لا يعانون من أي أعراض. بناء على ذلك اتخذ قراره بعزل نفسه عن الزبائن.
 
وأضاف محمود "إنت مش قادر تحدد المصابين. والمصاب مش عارف يحدد هو مصاب ولا لأ. فقلت أعزل ما بيني وما بين الراكب. مش هقدر أقول للراكب إنت عندك كورونا متركبش معايا لأن ده أكل عيش. فمش هقدر أقول أنت عندك كورونا ماتركبش"، بحسب ما ذكرت رويترز.
 
واعتبر زبونه محمد زهري المبادرة خطوة إيجابية، مقترحا تطبيقها في سائر البلاد بنص قانوني.
 
ويقول زهري: "هي (الفكرة) إيجابية. كويس إن هو شغل دماغه (فكر مليا) وعمل حاجة. بس المفروض تتطبق (يتم تطبيقها) بقانون مش عشوائي. إنت عملت فكرة لازم تعملها قانون".
 
بينما يحاول سائق آخر، هو محمود عبد الجواد، المشاركة في الحرب على الفيروس بالطريقة التي يقدر عليها، من خلال تقديم رحلات مجانية للأطقم الطبية.
 
وقال عبد الجواد: "والله أنا حبي في بلدي هو إللي خلاني أخد الاتجاه دا.. والدكاترة على طول عمرها خدامينا (يقدمون لنا خدماتهم) فلازم نقدملهم الخدمة بردو (أيضا)".
 
ووضع عبد الجواد لافتات على زجاج نافذتي البابين الأماميين لسيارته مكتوبا عليها باللغة العربية "توصيل الجيش الأبيض مجانا"، في إشارة إلى الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات.
 
وسجلت مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، 47856 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و1766 وفاة حتى الآن.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout