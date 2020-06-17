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عجوز تهزم كورونا.. بعمر 96 عاما

17
JUNE
2020
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، عن خروج أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن السيدة فتحية (96 عاما) خرجت من مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أنه جرى رصد 1567 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتسجيل 94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة و1766 وفاة.

وأشارت في مؤتمر صحفي إلى خروج 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيا.

وذكرت الوزيرة أنه تم فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

وأوضحت أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط وقلب وسكر) وأصحاب الأمراض الصدرية والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر).

 

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