حقيبة خاصة وأماكن للعزل.. مصر تعلن تفاصيل عودة الطيران

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أعلن وزير الطيران المصري محمد منار عن بدء عودة الرحلات الجوية بجميع مطارات الجمهورية اعتبارا من يوم الأول من يوليو المقبل، وذلك وفق خطة الدولة لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية والمطارات وشركات الطيران.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن الوزير قوله، الأحد، إنه سيتم عودة العمل بكافة المطارات بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الوزارة استغلت الفترة الماضية في رفع كفاءة كافة المطارات.

وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي يجب على المسافر اتخاذها قبل الصعود على متن الطائرة، إذ يتوجب على المسافرين القادمين من دول يتفشى بها فيروس كورونا إلى حد الوباء تقديم فحص طبي حديث قبل موعد السفر بـ48 ساعة كحد أقصى، ويلتزم المسافرون بمراعاة المسافات الآمنة فيما بينهم، سواء في صفوف الانتظار أو عند الصعود والنزول من الطائرة.

وأوضح الوزير أنه سيتم تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل كل رحلة، فضلا عن ارتداء الكمامات إجباريا داخل الطائرة للركاب وأطقم الضيافة، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، مع توفير المطهرات والقفازات والكمامات على الطائرة في حقيبة خاصة لكل مسافر.

وأكد أنه سيتم حظر توزيع أى مطبوعات ورقية على متن الطائرة، فضلا عن تخصيص أماكن لذوي الأمراض المزمنة الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين بالطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أي أعراض مرضية، وتخصيص دورة مياه مستقلة مع الإبقاء على أحد أفراد طاقم الضيافة لخدمتهم.

وقال منار إنه سيكون هناك التزام من جانب المطارات بإجراء عمليات التعقيم والتطهير، مع التزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية، والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، والالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص، وقياس درجة حرارة الجميع من خلال بوابات التعقيم، فضلا عن تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير.