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مصر.. التحقيق في "حفل جماعي" داخل منتجع سياحي

14
JUNE
2020
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يجري قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية في وزارة السياحة المصرية، تحقيقا موسعا مع أحد المنتجعات بمدينة الغردقة، بعد مخالفته القواعد الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
 
وأعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك"، أن التحقيق يأتي بسبب مخالفة المنتجع الواقع بالمدينة المطلة على البحر الأحمر، لاشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية، في ظل جائحة كورونا.
 
 
وأوضح مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية عبد الفتاح العاصي، أن "عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية أثبتت مخالفة هذا المنتجع، حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه من دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية".
 
وأشار إلى أنه "سوف تتم كتابة مذكرة بالواقعة وعرضها على وزير السياحة والآثار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتجع المذكور".
 
 
وأكد العاصي أن "الوزارة لا تتهاون مع المخالفين وتتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الصارمة"، منوها إلى أن "التزام المنشات الفندقية بكافة أنواعها بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية شرط استمرار حصولها علي شهادة السلامة الصحية للسماح لها بالتشغيل".
 
وخلال الأسابيع الأخيرة، سمحت السلطات في مصر بإعادة تشغيل الفنادق بسعة تشغيلية مخففة، بدأت بـ25 بالمئة ثم ارتفعت إلى 50 بالمئة من حمولتها.
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