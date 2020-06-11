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إصابات كورونا تعاود الارتفاع في مصر

11
JUNE
2020
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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الأربعاء، تسجيل 1455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا صعودا من 1385 حالة يوم الثلاثاء، إضافة إلى 36 حالة وفاة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.
 
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 38284 حالة، من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1342 حالة وفاة".
 
وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بالفيروس هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.
 
وناشد مجاهد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
 
وتفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس تشمل حظر التجول الليلي، كما بدأت في إلزام المترددين على المؤسسات الحكومية والبنوك والكثير من الأماكن العامة باستخدام الكمامات، مع فرض غرامة على المخالفين.
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