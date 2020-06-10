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مصر.. تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة

10
JUNE
2020
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أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، الثلاثاء، أنها سترفع أسعار الكهرباء بين 17 و26.7 بالمئة، بداية من السنة المالية الجديدة 2020-2021، التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.
 
وأوضحت الوزارة أن رفع الأسعار سيشمل كهرباء المنازل والمحلات التجارية في مصر، التي تستهلك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا، بنسبة 4.3 بالمئة.
 
وأضافت في بيان صحفي، أنه "نظرا للظروف الاقتصادية الحالية الناجمة عن انتشار وباء كورونا عالميا، ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.. (تم) مد أجل الخطة الخاصة برفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء للقطاع المنزلي، لتنتهي في 2024-2025 بدلا من العام المالي 2021-2022".
 
 وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية أن الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلووات ساعة في الشهر زادت تعريفة الكهرباء عليها إلى 0.38 جنيه لكل كيلووات/ساعة، من 0.30 جنيه.
 
أما تعريفة الشريحة الثانية، التي تستهلك من 51 حتى 100 كيلووات/ساعة، فزادت إلى 0.48 جنيه. والشريحة الثالثة، التي تستهلك حتى 200 كيلووات/ساعة، إلى 0.65 جنيه، حسب ما ذكرت واكلة رويترز.
 
كما زادت تعريفة الشريحة الرابعة، التي تستهلك من 201 وحتى 350كيلووات/ساعة، إلى 0.96 جنيه، والخامسة التي تستهلك من 351 وحتى 650 كيلووات/ساعة، إلى 1.18 جنيه.
 
وستدفع الشريحة السادسة، التي تستهلك حتى ألف كيلووات/ساعة 1.18 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بينما الشريحة السابعة ، التي تستهلك أكثر من ألف كيلووات/ساعة، ستدفع 1.45 جنيه لكل كيلووات/ساعة .
 
وبالنسبة للاستخدام التجاري، فقد تقرر تثبيت سعر تعريفة الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 100 كيلووات/ساعة في الشهر عند 0.65 جنيه، والشريحة التي تستهلك حتى 250 كيلووات/ساعة إلى 1.2 جنيه من 1.15 جنيه.
 
كما تم تثبيت الشريحة الثالثة التي تستهلك حتى 600 كيلووات/ساعة عند 1.4 جنيه، والشريحة الرابعة التي تستهلك حتى ألف كيلووات/ساعة عند 1.55 جنيه.
 
وتم أيضا تثبيت الشريحة الأخيرة التي تستهلك أكثر من ألف كيلووات/ساعة في الشهر، عند 1.60 جنيه.
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