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قطر تقرر إلغاء إجراءات العزل العام تدريجيا ضمن خطة من أربع مراحل

9
JUNE
2020
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قالت المتحدثة باسم الحكومة القطرية لولوة بنت راشد الخاطر يوم الاثنين إن قطر ستبدأ في إلغاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في مدنها بموجب خطة من أربع مراحل تبدأ في 15 يونيو حزيران بالسماح بإعادة فتح بعض المساجد وتسيير رحلات جوية للمغادرة.
 
وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل العام ستبدأ في الأول من يوليو تموز والثالثة في الأول من أغسطس آب والرابعة في الأول من سبتمبر أيلول.
 
وقالت إن من الممكن إعادة فرض القيود مجددا أو تأجيل مواعيد بدء تنفيذ المراحل إذا اقتضت الضرورة ذلك.
 
وسيتم في المرحلة الثانية السماح بفتح المطاعم جزئيا، في حين سيُسمح في المرحلة الثالثة باستئناف الرحلات الجوية من البلدان منخفضة المخاطر وإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة.
 
وقالت إن الأولوية على متن الرحلات الجوية ستكون لحاملي تأشيرات الإقامة.
 
وسيُطلب من كل شخص يدخل قطر الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقته الخاصة.
 
وقالت المتحدثة إن المرحلة الرابعة ستتضمن السماح لجميع المساجد بإعادة ممارسة أنشطتها المعتادة والسماح بتمديد مواعيد رحلات الطيران. كما ستسمح السلطات بإقامة حفلات الزفاف والتجمعات التجارية مثل المعارض وإعادة فتح المسارح ودور السينما.
 
وقالت المتحدثة إن المرحلة الرابعة ستتضمن كذلك رفع القيود المفروضة على المؤسسات التعليمية في الوقت المناسب للعام الدراسي الجديد.
 
وسجلت قطر 1368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة يوم الاثنين، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 70158 منهم 57 حالة وفاة.
 
ولدى قطر ثاني أكبر عدد من الحالات بعد السعودية في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت 279662 إصابة و1455 وفاة.
Reuters
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