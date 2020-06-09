إيران تصدر حكمها على "جاسوس سليماني

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أصدرت محكمة إيرانية حكما بالإعدام لإيراني، قالت إنه قدم معلومات للمخابرات الأميركية والإسرائيلية عن موقع العسكري البارز قاسم سليماني، الذي قتل في بغداد مطلع العام الجاري بعملية عسكرية أميركية.



وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، إن تنفيذ الحكم سيكون قريبا.

وأضاف إسماعيلي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون: "حُكم بالإعدام على محمود موسوي مجد، أحد جواسيس سي آي إيه (الاستخبارات المركزية الأميركية) والموساد (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي). لقد كشف عن مكان سليماني لأعدائنا".

وكان سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قد قُتل يوم الثالث من يناير في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في العراق.