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المغرب.. تسجيل 73 إصابة بكورونا وصفر وفيات

8
JUNE
2020
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أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل 73 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8224 حالة.
 
المغرب.. تسجيل 73 إصابة بكورونا وصفر وفياتالمغرب يسجل 80 إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات
وأشارت الوزارة إلى أن "عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وصل إلى ما يقارب الـ298 ألف حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة".
 
وكشفت المعطيات الرسمية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 208 حالات، بينما تم التأكد من 49 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 7364.
 
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.
روسيا اليوم
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