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"دولة عربية" على شفير إنهيار نظامها الصحيّ.. ورئيس المجلس يُحذر!

6
JUNE
2020
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حذر رئيس خلية الأزمة في مجلس النواب العراقي، نائب رئيس المجلس، حسن الكعبي، اليوم السبت، من احتمالية انهيار النظام الصحي في العراق بسبب ما سماه "عدم الالتزام".

وطالب في بيان صحفي، اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والوزارات والمؤسسات "بالتعاون العاجل من أجل الإسراع فورا بتوفير أماكن كافية لاستيعاب الإصابات المحتملة بفيروس كورونا خلال الايام المقبلة، خاصة بعد أن تجاوز عدد الإصابات حاجز الألف، إضافة إلى مسؤولية الجميع بدعم وحماية وتشجيع الكوادر الطبية والصحية والتمريضية بكل الوسائل سيما وهم قادة وأبطال هذه الحرب التي نعيشها في هذا الظرف".

ودعا الكعبي وزير الصحة إلى البدء بتنفيذ مجموعة إجراءات سريعة تتناسب وحجم الخطورة الحالية، أهمها توفير أماكن ومبان للحجر وزيادة مختبرات فحص كورونا في العراق سيما في جانب الرصافة، مع كافة أجهزتها ومستلزماتها، وصولا الى تكثيف الفحوصات الطبية وعدم تأخيرها، وزيادة الحملات الميدانية للمناطق الموبوءة، والتوعوية والإعلامية بشأن الالتزام بالحظر المنزلي والتباعد الاجتماعي.

 

وقال إن "عدم الالتزام بقوانين الحظر وعدم التعاون مع الأجهزة الامنية والكوادر الصحية أدى الى فقدان عدد كبير من أبناء شعبنا وسيفقدنا الآلاف غيرهم وسنصل الى مرحلة انهيار النظام الصحي برمته في حال الاستمرار في تجاهل خطورة الوباء".

 

وأشار إلى أن "تطبيق حظر التجوال سواء الشامل أو الجزئي لا يؤتى غايته ولا جدوى منه مطلقا دون شعور المواطن بالمسؤولية والخوف على نفسه وبلده".

 

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