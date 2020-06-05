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بالفيديو.. صيدلية شهيرة في مصر مصابة بـ"لعنة غريبة"

5
JUNE
2020
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تتعرض إحدى الصيدليات المعروفة في مدينة المنصورة شمالي مصر، إلى حوادث متكررة متشابهة، مما جعل بعض رواد مواقع التواصل يصفها متندرين بأنها مصابة بـ"لعنة".
فقد شهدت عاصمة محافظة الدقهلية مساء الخميس، وللمرة الثانية خلال شهر والثالثة خلال 6 أشهر، حادث اقتحام سيارة لـ"صيدلية البسطويسي" المعروفة في المدينة، مما أدى إلى تحطم سيارة مالك الصيدلية وسيارات أخرى.
 
وبعد أن جرى القبض على سائق السيارة المقتحمة، أكد أنه كان يقود سيارته وفجأة اختلت عجلة القيادة بين يديه، وعندما حاول الضغط على الفرامل فوجئ بأنه دعس دواسة البنزين بالخطأ.
 
وحاول السائق تفادى اقتحام الصيدلية، لكنه اصطدم بعدد من السيارات الأخرى.
 
 
ووفقا لموقع "البوابة نيوز"، فإن هذه الصيدلية تعرضت لأكثر من حادث اقتحام سيارة لها بسبب السرعة الزائدة، مما كبدها خسائر فادحة، آخرها حادث لسيارة تقودها فتاة مطلع شهر مايو الماضي أدى إلى انقلاب المركبة داخل الصيدلية.
 
وفي شهر ديسمبر من العام الماضي، اقتحمت سيارة الصيدلية عقب دهسها شخصا كان يسير أمامها، فيما تحدث سكان المنطقة عن حوادث أخرى مشابهة تعرضت لها نفس الصيدلية في أوقات سابقة.
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