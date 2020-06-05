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الأحد.. الجزائر تخفف قيود كورونا

5
JUNE
2020
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري، الخميس، أن البلاد ستستأنف بعض الأنشطة الاقتصادية، وستسمح لعدد من الشركات بمعاودة فتح أبوابها، اعتبارا من الأحد المقبل، في إطار خطة لإنهاء إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وقال المكتب إن الحكومة الجزائرية ستسمح لقطاع البناء والأشغال العمومية والري باستئناف النشاط للمساعدة في تخفيف أثر القيود التي فرضتها السلطات في مارس من جراء جائحة كورونا.
 
وستسمح الحكومة أيضا بمعاودة فتح شركات مثل المنتجة للأجهزة المنزلية، إضافة إلى أسواق الخضراوات والفاكهة ومحال الحلويات وصالونات الحلاقة للرجال.
 
وأفادت الحكومة بأن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل ستبدأ في 14 يونيو، وستشهد السماح لمزيد من الشركات بمعاودة النشاط. ولم تخض في التفاصيل.
 
وقال مكتب رئيس الوزراء "نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطا بقدرة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم".
 
وأبلغت الجزائر حتى الآن عن رصد 9831 حالة إصابة بكورونا فضلا عن 681 وفاة.
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