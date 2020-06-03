living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريمة مروعة تهز محافظة اللاذقية السورية

3
JUNE
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أوقفت عناصر فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية في الساحل السوري طفلا في الثالثة عشرة من عمره، بعد إقدامه على قتل والده بسلاح ناري.
 
وفي تفاصيل الحادثة بحسب وزارة الداخلية السورية، أحيلت إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حادثة انتحار شخص يبلغ من العمر(45) سنة بإطلاق النار على نفسه أمام منزله بحي الدعتور، وبعد التحري والتحقيق من قبل الشرطة وبالكشف على مسرح الجريمة وجمع المعلومات تبين وجود تناقض بين أقوال ابن الضحية (مواليد 2007) وأقوال أصدقائه حول مكان تواجده أثناء وقوع الجريمة تم الاشتباه بهذا الحدث وإحضاره لمركز الفرع، وبالتحقيق ومواجهته بالأدلة اعترفه بقيامه بقتل والده قصدا مستخدما بارودة روسية عائدة لوالده وإصابته بمنطقة الصدر والكتف بعدة طلقات نارية وهروبه من شرفة المنزل الخلفية واختبائه لدى أحد أصدقائه لإبعاد الشبهات، وذلك بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.
 
وتم اصطحاب الحدث (الطفل) لمكان الجريمة وقام بتمثل الجرم بحضور هيئة الكشف الطبي والقضائي وسيتم تقديمه للقضاء أصولا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout