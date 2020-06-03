living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجزائر.. باحثون يصممون جهاز تنفس اصطناعيا لمرضى كورونا

3
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تمكن فريق من الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" بوهران الجزائرية، من تصميم جهاز تنفس اصطناعي صغير، يمكن استخدامه في حالات الطوارئ مع المرضى الذين يعانون من صعوبة في التنفس.
 
ووفق مدير مختبر الطيران والأنظمة الدافعة بكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة محمد بوضياف، بشير إمين، فإن تطوير الجهاز جاء في إطار الأعمال التضامنية مع المؤسسات الاستشفائية التي تواجه تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
وبحسب ما ذكر موقع "الإذاعة الجزائرية" فقد تم تصميم الجهاز في أقل من شهرين بالتعاون مع متطوعي مجموعة "أكتينغ فور الجزائر"، والتي تضم كفاءات علمية وطنية تنشط بالجزائر والخارج، ومعهد الميكاترونيك بجامعة برشلونة.
 
ويستجيب الجهاز الصغير لاحتياجات المستشفيات في حالة ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس، ويمكن وضعه داخل سيارة الإسعاف.
 
ويخضع نموذج هذا الجهاز للتطوير حتى يصل إلى صيغته النهائية " الأكثر تعقيدا"، حسب إمين الذي أشار إلى أن تكلفة تصنيع جهاز التنفس الاصطناعي الصغير "ليست كبيرة ومكوناته موجودة بالسوق الجزائرية".
 
جدير بالذكر أن وزارة الصحة الجزائرية أعلنت الاثنين تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9626، في حين بلغ مجموع الوفيات الناجمة عن الوباء 667.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout