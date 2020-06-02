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تشخيص إصابة موظف في مكتب رئيس وزراء إسرائيل بفيروس كورونا

2
JUNE
2020
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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن الاختبارات أثبتت إصابة موظف في المكتب بفيروس كورونا ولكنه لم يذكر ما إذا كان نتنياهو (70 عاما) خالط هذا الموظف.
 
وقال بيان من مكتب نتنياهو ”يجري القيام باستقصاء وبائي وهو سيعطي إرشادات ملائمة عمن خالطوا“ هذا الموظف.
 
وكان نتنياهو قد عزل نفسه من قبل بسبب التخوف من الإصابة بكوفيد-19 في واقعتين منفصلتين إحداهما في مارس آذار بعد مخالطة مساعد مصاب وبعد ذلك في أبريل نيسان بعد تشخيص إصابة وزير الصحة في ذلك الوقت بكورونا.
 
وأظهرت التحاليل عدم إصابة نتنياهو بكورونا في المرتين. وتشترط وزارة الصحة الإسرائيلية بشكل عام ضرورة العزل الذاتي لمدة 14 يوما بالنسبة لأي شخص كان قريبا من شخص مصاب.
 
وسجلت إسرائيل أكثر من 17100 حالة إصابة بكوفيد-19 و285 حالة وفاة. وبعد فرض قيود في بداية تفشي الفيروس خففت إسرائيل العزل العام في منتصف أبريل نيسان وسمحت تدريجيا للمدراس والأعمال التجارية والشواطئ والمتاجر والمطاعم باستئناف نشاطها مشيرة إلى تراجع في حالات الإصابة الجديدة.
 
ولكن الإصابات ارتفعت خلال الأسبوع المنصرم وحذر نتنياهو من إعادة فرض قيود كورونا إذا استمر هذا الاتجاه.
Reuters
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