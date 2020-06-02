مصر.. تراجع طفيف في عدد المصابين بكورونا خلال 24 ساعة

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شهدت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة تراجعا طفيفا، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1399 إصابة جديدة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما تم تسجيل ست وأربعين حالة وفاة وهو ذات عدد وفيات يوم أمس.

وسجل البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاعا نسبيا في عدد الحالات التي شفيت، حيث أشار البيان إلى خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6297 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6297 متعافيا.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 26384 حالة، من ضمنهم 1005 حالات وفاة.