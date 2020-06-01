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مع تزايد الإصابات.. مصر تصنع مليون كمامة يوميا

1
JUNE
2020
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شددت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، السبت، على حرص السلطات المصرية على صناعة وتوفير "الأقنعة الطبية" الكمامات بالمواصفات المناسبة لمواجهة فيروس كورونا.
 
وأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أيام، قرارا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك وأثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه (254 دولارا) على المخالفين.
 
ويأتي القرار في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقد بدأ سريانه من السبت 30 مايو.
 
وقالت جامع خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد": "نسعى لتوفير الكمامة في جميع المصالح الحكومية ووسائل المواصلات"، مشيرة إلى أنه سيتم توفير 8 ملايين كمامة كمرحلة أولى خلال أسبوع.
 
وأوضحت أنها تلقت مواصفات الكمامة من وزارة الصحة ومن بينها أن يكون النسيج قطنيا، لافتة إلى أن الوزارة ترحب بأي مصنع يلتزم بالمواصفات المطلوبة لإنتاج الكمامة.
 
وأكدت أن الوزارة تستهدف إنتاج 30 مليون كمامة شهريا لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ على "الفرص التصديرية"، وفق ما أوردت "جريدة الشروق".
 
وسجلت مصر، الأحد، أعلى عدد من حالات الإصابة والوفاة اليومية بفيروس كورونا، منذ بدء تفشي الفيروس، حيث بلغ عدد حالات الإصابة 1536، إلى جانب 46 حالة وفاة.
 
وكانت مصر قد سجلت، السبت، 1367 إصابة و34 حالة وفاة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الأحد، 24 ألفا و985 حالة، من بينهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة".
 
وأضاف أنه تم "خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.
 
وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس الماضي، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما  تفرض حظر تجول جزئيا، لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".
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