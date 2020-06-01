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الكويت تسمح بصلاة الجماعة في عدد من المساجد

1
JUNE
2020
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أصدر وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، المستشار الدكتور فهد العفاسي، الأحد، قراراً وزارياً يقضي برفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجماعة في عدد من المساجد كمرحلة أولى، مع استمرار إغلاق مصليات النساء والمكتبات ودورات المياه فيها، ويمنع استخدام برادات المياه.
 
 
وأرفق مع القرار كشف لأسماء ومواقع  تلك المساجد.
 
ونص القرار على استمرار إيقاف الدروس والحلقات وكافة الأنشطة الأخرى في المساجد مع استمرار إيقاف صلاة الجمعة في جميع المساجد والجوامع في كافة المناطق حتى إشعار آخر.
 
ويحدد بقرار وزاري لاحق موعد فتح المساجد المشار إليها في الكشف المرفق بهذا القرار، وذلك بعد اكتمال جاهزيتها وفقاً للاشتراطات التي تفرضها السلطات الصحية.
 
كما يستمر إغلاق المساجد ذات الكثافة العالية.
 
ودعا القرار العاملين في المساجد المذكورة إلى التقيد بإجراءات منها:
 
- فتح المسجد قبل الأذان بخمس دقائق وإغلاقه بعد الصلاة بعشر دقائق.
 
- يقوم العاملون في المسجد بتنظيم دخول وخروج المصلين.
 
- وضع علامات تحدد مكان المصلين أثناء الصلاة حسب الاشتراطات الصحية (بما لا يقل عن متر ونصف بين كل مصلٍ  وآخر) وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين من المصلين.
 
- إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين لتجنب لمس مقابض الأبواب.
 
 - تعقيم مقابض الأبواب ومداخل المسجد بالمطهرات.
 
- على الإمام التذكير بشروط السلامة الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا (ضرورة التباعد الجسدي بين المصلين ولبس الكمامات والتنبيه على عدم الحضور للمسجد لمن تظهر عليهم أعراض الأمراض).
 
- الالتزام بالإشتراطات الصحية المتمثلة في وجوب ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي وتجنب الملامسة والحرص التام على التباعد الجسدي.
 
- إحضار كل مصلٍ سجادة خاصة به للصلاة عليها وعدم تركها في المسجد.
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