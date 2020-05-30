لهذا السبب تغيب نجوم الفن عن جنازة القدير حسن حسني

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تغيب نجوم الفن عن حضور تشييع جنازة الفنان القدير حسن حسني، الذي تم نقل جثمانه من مستشفى "دار الفؤاد" ودفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم، وتمت صلاة الجنازة هناك أيضًا.

وكان حرص على حضور الجنازة بعض الأهل والأقارب ومحبيه وبعض الفنانين منهم سعد الصغير،

محمد الصاوي ومنير مكرم مع الأخذ بالاحتياطات الوقائية اللازمة، بينما من المتوقع عدم حضور باقي أصدقائه من الوسط الفني بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ماجعلهم يلتزموا المنازل ويكتفوا بالنعي عبر السوشيال ميديا.

يشار إلى أن قدم الراحل حسن حسني أكثر من 490 عملاً ما بين مسرح وتلفاز وسينما مما جعلهُ أحد أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق.

يذكر أن رحل الفنان القدير حسن حسنى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى.