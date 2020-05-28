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كورونا يصيب "حسناء الجيش الأبيض" أشهر فتاة واجهت الوباء في العراق...

28
MAY
2020
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أصيبت أشهر طبيبة عراقية، حسناء، تحمل رتبة عسكرية، اليوم الثلاثاء، بفيروس  كورونا المستجد الذي واجهته من خلال برنامج تلفزيوني برفقة إعلامي شهير، بثته إحدى القنوات الفضائية في العراق، طيلة شهر رمضان المنصرم.
 
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن صفحة الإعلامي مقدم برنامج الجيش الأبيض الذي بثته قناة الشرقية الفضائية العراقية، علي الخالدي، بإصابة الدكتورة "شهد حامد الجواري" بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، بعد مشاركتها في البرنامج.
 
وأعلن الخالدي، على صفحته الشخصية الرسمية في موقع إنستغرام، إصابة زميلته في البرنامج، الجواري، بالفيروس، إذ ظهرت عليها أعراض قوية، مما أدى إلى نقلها إلى العناية المركزة في مركز الشفاء التخصصي.
 
 
وأرفق الخالدي، الخبر الذي وصفه بغير السار، صورة زميلته التي شاركته في برنامج الجيش الأبيض حيث نفذا جولات في المستشفيات، ومراكز حجر المصابين بالفيروس، والمتعافين بمرافقتهم إلى منازلهم.
 
وفي وقت سابق وصف الخالدي في صفحته الشخصية، زميلته التي تظهر لأول مرة في الإعلام، وهي دكتورة، وفي الوقت نفسه ضابط برتبة ملازم، بالمرأة الشجاعة النقية والمخلصة.
 
وتحدث الخالدي عن زميلته الجواري، من خلال مشاركتها في البرنامج، قائلا: كانت دؤبة منضبطة لا تخشى الخوف، تتواجد وسط المصابين وهي تطبطب، وتهون عليهم، وتنسى دائما أن فيروس لعين، وتقترب منهم، وتمسح على رؤوسهم، وتحمل الصغير، وتقبل الكبير.
 
وتوجت "شهد الجواري" بالميدالية الذهبية، بعد نيلها المركز الأول في بطولة تصفيات المنتخب الوطني للتايكواندو، مطلع العام الحالي.
 
 
وخلال تقديمها البرنامج، حرص الكادر الإعلامي في برنامج الجيش الأبيض، على ارتداء البدلات الطبية الوقائية الزرقاء، والبيضاء بالكامل، مع التعقيم، قبل وبعد الدخول لمراكز الحجر، والالتقاء بالأطباء، والممرضين، والمصابين وذويهم.
 
و كشف رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، إبراهيم السراجي، في تصريح لمراسلتنا، الجمعة، 15 مايو/أيار الجاري، أن الأسرة الصحفية والإعلامية في العراق، سجلت إصابة إعلاميين اثنين بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر السراجي.
 
وأكد السراجي، شفاء الحالتين وهما الصحفي، علي الجبوري، في محافظة النجف، والمصور مهند العنزي في الموصل، مركز نينوى شمالي البلاد.
 
ولفت السراجي، إلى أن الإعلاميين الذين لهم برامج خاصة للقاء المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفيات، لم يتم تأكيد إصابتهم حتى الآن، في إشارة منه إلى علي الخالدي، وزميلته شهد الجواري التي أعلن عن إصابتها اليوم.
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